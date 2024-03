Calcio: Lotito, 'pronti a uscire dal sistema'

"Abbiamo posto il problema di uscire dal sistema calcio". Claudio Lotito, presidente della Lazio, coglie l'occasione nella conferenza stampa post Milan per allargare il campo d'azione. "Non c'è contentezza all'interno della Lega Serie A, avete mai visto un sistema dove mettete i soldi e gli altri decidono per voi? Il sistema si legge solo sulla Lega Serie A. Vogliamo rendere trasparente il sistema con le riforme, per farle servono i numeri, ma se tu non hai i numeri per fare le riforme, che ci stai a fare nel sistema? Come puoi cambiare le cose? Allora esci dal sistema, mica te l'ha detto il medico".



