Recupero carcere di S.Stefano a Ventotene, un incontro a Roma

Il 7 marzo il commissario straordinario di governo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene, Giovanni Maria Macioce, ha convocato un incontro aperto con la comunità estesa di Ventotene.

L'incontro, che è anche il primo dall'insediamento di Macioce dopo la chiusura del mandato di Silvia Costa, si colloca in un momento rilevante per il progetto e darà notizia di alcune novità intervenute. Il programma prevede che il commissario farà un aggiornamento sul progetto di recupero e poi lasci la parola alle molte realtà, associazioni, cittadini, stakeholder che vivono e/o operano a Ventotene.

L'appuntamento è alla biblioteca nazionale centrale di Roma alle 11. I giornalisti e i media interessati devono inviare la loro adesione per potere facilitare le procedure di accredito e di contattarci per qualunque richiesta di documentazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA