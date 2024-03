Le reliquie di san Francesco a san Salvatore in Lauro a Roma

Il santuario di San Salvatore in Lauro, a Roma, si prepara a vivere il periodo della quaresima accogliendo le reliquie di San Francesco di Assisi, che saranno esposte presso la Chiesa del centro storico dal 16 al 24 marzo.

Si tratta di una ampolla contenente frammenti del corpo del santo ed un antico reliquiario contenente il saio del poverello di Assisi. Le reliquie sono state concesse: dalla basilica dei Santi XII Apostoli e dalla chiesa santuario di San Francesco a Ripa, a Trastevere.

Per l'occasione, il santuario presenta un ampio programma di iniziative. Dal 16 al 24 marzo, attraverso l'esempio del Santo di Assisi, di cui quest'anno si celebra l'ottavo centenario delle stigmate, si mediterà sulla Passione di Gesù, in preparazione alla Settimana Santa, attraverso la predicazione degli esercizi spirituali al popolo.

Gli esercizi spirituali al popolo saranno predicati dal biblista mons. Carmine Pellegrin nel pomeriggio alle ore 17, mentre la sera mons. Daniele Libanori predicherà gli esercizi spirituali ai sacerdoti. Il 23 marzo, si svolgerà, presso il santuario, la memoria mensile di Padre Pio che si concluderà alle ore 18 con la messa presieduta da padre Luciano Lotti, segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio.

Domenica delle Palme, il 24 marzo, ci sarà la messa con il card. Angelo Comastri con chiusura della venerazione delle reliquie.



