E. Papanice lancia un appello al Campidoglio per salvare la Casa

"È mai possibile che una delle case più studiate al mondo ed opera più celebre universalmente riconosciuta come simbolo dell'architettura italiana postmoderna dell'archistar Paolo Portoghesi non meriti particolari attenzioni presso il vostro Comune?". Inizia così una lettera inviata al Campidoglio da Edmondo Papanice, titolare del marchio Casa Papanice, per chiedere un interessamento a fronte delle gravi condizioni in cui versa l'edificio.

"È imbarazzante - prosegue la lettera - il silenzio da parte della vostra amministrazione comunale sullo scempio e il degrado operato dall'Ambasciata del Regno Hascemita di Giordania sull'edificio, è imbarazzante come per le leggi l'extraterritorialità in materia di edilizia non ricade sulla sede diplomatica e il vostro silenzio genera imbarazzo e preoccupazione per la nostra arte e architettura nonchè verso il nostro patrimonio artistico e storico. Ricordo che la precedente giunta aveva inviato dopo tutta la mia campagna mediatica per il ripristino immediato dell'edificio una lettera ufficiale all'Ambasciata intimandola per il ripristino immediato ricordando che l'edificio è presente sulla carta di qualità del comune di Roma come opera di importante interesse architettonico. In attesa di una vostra posizione chiara in merito a quanto accaduto a Casa Papanice, ringrazio per la gentile attenzione".



