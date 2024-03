Calcio: Lazio; Lotito 'non parlo con gli arbitri'

"Se ho parlato con Di Bello? Io con gli arbitri non parlo, non rientra nel mio costume intrattenere nessun tipo di rapporto con loro". Così Claudio Lotito ha parlato a Dazn a nome della sua Lazio dopo le polemiche seguite al ko col Milan. "Non entro nel merito degli episodi, chi fa l'arbitro dovrebbe essere capace di capire quale è il punto di equilibrio e quello di rottura. Io sono un moderato e cerco un punto di incontro, e oggi non ci sono condizioni per trovarlo", prosegue il patron. Con Sarri, assicura Lotito, "non c'è nessun contrasto, bensì confronti dialettici volti a dividere. Nessuno l'ha messo in discussione. La squadra non ha nessuna responsabilità in questa sconfitta". Lotito dalle istituzioni non si aspetta "nessuna risposta", ma dice di sapere "a quale istituzioni rivolgersi: pensiamo al futuro, e speriamo che episodi così non capitino più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA