'Water talks', 5 cicli di incontri in 5 musei di Roma

Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, l'Ara Pacis, i Mercati di Traiano e i Musei Capitolini partecipano al progetto 'Water Talks-Conversazioni d'Acqua', un ciclo di 5 incontri a cura di Claudia Pecoraro, realizzato in collaborazione con la Direzione Musei Civici, Sovrintendenza Capitolina e con il supporto di Acqua Foundation. Gli incontri, presentati dal Climate Art Project, si svolgeranno dal primo marzo al 16 aprile e ruoteranno tutti attorno al tema dell'acqua e all'esplorazione delle sue tante dimensioni - storica, artistica, scientifica, letteraria, antropologica, sociologica - per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema, incoraggiando una riflessione sull'uso sostenibile di questa risorsa vitale per il nostro pianeta. "L'acqua è un elemento imprescindibile per la vita - ha commentato Andrea Conte in arte Andreco, ideatore del Climate Art Project - l'accesso all'acqua è quindi un diritto universale per ogni essere vivente; la tutela degli ecosistemi acquatici è talmente cruciale per il bene comune del pianeta che questi dovrebbero essere considerati dei soggetti giuridici con tutele e diritti pari a quelli umani." "Questo progetto - sottolinea la curatrice Claudia Pecoraro - rinnova la visione delle collezioni museali amate, immergendo la narrazione degli oggetti del passato nella contemporaneità e allo stesso tempo si impegna a sensibilizzare il pubblico su un tema urgente, esplorato attraverso molteplici prospettive: dalla storia al linguaggio poetico e immaginifico dell'arte, dal rigore della scienza alla filosofia e all'attivismo politico. Ancora una volta, i musei dimostrano di poter svolgere un ruolo cruciale nel dibattito attuale". Ciascun incontro, della durata di due ore, prevede la partecipazione delle curatrici dei rispettivi musei in dialogo con artisti ed esperti (ricercatori, scienziati, storici, filosofi, attivisti). Gli artisti coinvolti sono Andrea Conte (Andreco), Dry Ocean, Alfredo Jaar, Marzia Migliora, Justin Thompson e Jermay Michael Gabriel, Studio Azzurro.



