Turismo e territorio, 3 docufilm sulle Città Identitarie

'L'Italia è questa' è il nuovo progetto del regista e drammaturgo Edoardo Sylos Labini che vuole far conoscere al grande pubblico l'Italia dei borghi e delle piccole città di provincia, un museo a cielo aperto di simboli culturali, storici e artistici. E lo fa con tre docu-film dedicati a Potenza, Loano e Trino, realizzati con il patrocinio e il contributo del ministero del Turismo. I documentari, diretti dallo stesso Sylos Labini con la fotografia di Andrea Chiarucci, sono un viaggio nei simboli identitari dei 3 comuni raccontati dal palco dei 'Festival Città Identitarie 2023' che l'estate scorsa hanno fatto tappa nelle piazze delle tre cittadine. Sul palco della manifestazione si sono avvicendati importanti ospiti, da Giancarlo Giannini a Gabriele Lavia, da Federico Palmaroli in arte #Osho a Gabriele Cirilli, oltre ai sindaci e agli operatori culturali del territorio, attraverso le cui testimonianze è stato possibile scoprire i personaggi e i luoghi che danno unicità a questi piccoli comuni.

A Potenza Ruggero Leoncavallo scrisse il melodramma 'Pagliacci', tra i più rappresentati al mondo; Loano diede i natali alla mamma di Giuseppe Garibaldi; e nel vercellese, a Trino, dove Cavour pensò l'Italia, si stampò per la prima volta la Commedia di Dante con la dicitura 'Divina'. Un progetto, quello delle Città Identitarie, che racconta l'identità culturale dei territori in modo pop e valorizza la bellezza e il patrimonio culturale delle province italiane attraverso i libri, la musica, il teatro e che ogni mese viene raccontato anche sulle pagine della rivista 'CulturaIdentità'. "Perché l'Italia è questa - commenta Sylos Labini - una penisola di sorprendente bellezza formata al 90% da piccoli borghi e città di provincia tutte da scoprire. E che presto diventerà un programma televisivo, ispirato alle Città Identitarie d'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA