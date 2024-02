Sindaco Fiumicino, vogliamo nuova provincia 'Porta d'Italia'

Il progetto per l'istituzione di una nuova provincia nel Lazio denominata "Porta d'Italia", che abbraccerebbe molti comuni costieri e non solo, da Civitavecchia e Tarquinia fino a Fiumicino, passando per Ladispoli, prende forma e pubblicamente ora i promotori rompono gli indugi. Si ipotizzano, per quella che diventerebbe la sesta provincia laziale, almeno 12 comuni coinvolti. "Un progetto che abbraccia l'innovazione e promuove una visione inclusiva dove ogni Comune gode di pari dignità e maggiore opportunità di crescita. Una visione moderna di aggregazione e autonoma che guarda al futuro delle nostra comunità", afferma il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Il primo cittadino ne parlerà domani, alle 17, presso il Best western hotel in via Portuense a Fiumicino, all'evento organizzato dal neo Comitato promotore per l'istituzione della "Nuova Provincia" presenti, tra gli altri, il presidente della Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, Enrico Michetti, il presidente del consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ed il coordinatore del Comitato "Nuova Provincia Porta d'Italia", Agostino Prete.

Martedì 5 marzo, alle 17, presso l'aula consiliare "Fausto Ceraolo", anche il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, insieme al professor Enrico Michetti, illustrerà il progetto della nuova provincia "Porta d'Italia".



