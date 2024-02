Pioli, la Lazio ha grande qualità ma vogliamo vincere

"La Lazio è una squadra con grande qualità che arriva da una sconfitta e quindi sarà motivata.

Gioca bene, ma può essere messa in difficoltà. Se ho ricordato il 4-0 subito lo scorso anno? Non va ricordato, sono partite che rimangono dentro, ma vogliamo portare a casa un risultato positivo": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico.

"Dobbiamo migliorare i nostri numeri in trasferta. E' un obiettivo molto chiaro - ammette l'allenatore rossonero -, dobbiamo fare la partita a prescindere dal fatto che giochiamo in casa o in trasferta. Quota Champions? Non so, Allegri molto bravo in questo, credo avesse detto 70 punti...".



