Frosinone: si rivede Cuni, rinforzo per l'attacco

A distanza di quasi due mesi il Frosinone recupera il giovane centravanti Marvin Cuni, albanese cresciuto nel Bayern Monaco. Una buona notizia per Eusebio Di Francesco in vista della delicata sfida di domenica in casa contro il Lecce. Il tecnico dei laziali potrà contare così su un'alternativa in attacco a Cheddira e Kaio Jorge. Cuni finora ha collezionato 13 gare con un gol ed un assist. Restano fuori Marchizza, Oyono, Bonifazi e Kalaj ma la grande emergenza delle settimane scorse sembra rientrata e l'allenatore potrebbe riproporre la formazione che domenica a Torino aveva tenuto testa alla Juve cedendo solo nel recupero. Una squadra disegnata col 3-5-2, più compatta.

Nelle intenzioni di Mazzitelli e compagni il match di domenica dovrà segnare il riscatto dopo quattro sconfitte di fila ed un momento a dir poco difficile. Inoltre è il primo di due scontri diretti (l'altro sabato 9 marzo sul campo del Sassuolo) molto importanti che potrebbero indirizzare il proseguo del campionato del Frosinone. Proprio per questo è annunciato il pubblico delle grandi occasioni grazie anche all'esodo dei tifosi salentini che riempiranno il settore ospiti andato esaurito in poche ore. La società ciociara punta al terzo sold out consecutivo dopo quelli contro il Milan e la Roma. Una partita attenzionata dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive e quindi verrà alzato il livello di sicurezza.



