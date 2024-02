Precious Vaste, dai rifiuti tecnologici, bijoux e design

Precious Waste è una mostra che propone mixed-media come gioielli artistici, un percorso attraverso la trasformazione degli oggetti abbandonati in creazioni artistiche. Inaugurata a Tokyo lo scorso novembre alla Jinny Street Gallery, la mostra ripropone dal 29 febbraio al 2 marzo, per la prima volta a Roma, nello spazio Anthea Studio, una retrospettiva delle collezioni di design di ByLudo, brand di oggetti creati con rifiuti tecnologici riciclati, fondato a Roma nel 2008 dalla giovane artista Ludovica Cirillo.

Accanto alle creazioni sarà esposto il loro stato originale, non elaborato. Nel corso della sua ricerca, Ludovica Cirillo ha studiato alcuni modi per riciclare ad esempio tutti i componenti delle tastiere del computer o altri rifiuti elettronici. L'ispirazione progettuale per la creazione dei pezzi artistici di ByLudo deriva dallo studio delle proprietà dei materiali e dalla loro giocosa riconfigurazione in pezzi da indossare. La prima ispirazione è arrivata dal suo cassetto pieno di auricolari, cavi elettrici e tastiere di computer in disuso, a cui Ludovica ha dato una seconda vita. Appena sedicenne l'artista, per la prima edizione del Tnt (Talent New Talent) organizzato dal Ministero Italiano della Gioventù, è stata selezionata tra 200 talenti italiani. I suoi lavori sono stati esposti in mostre a Roma, Tokyo, Londra, Madrid, Francoforte, Parigi, Telaviv.

Trasferitasi a Tokyo ha avuto la possibilità di esplorare la cultura giapponese e la sua antica storia di artigianato. Nella mostra Precious Waste, ogni collezione viene presentata come materiale inutilizzato, rielaborato come gioiello artistico e come reinterpretazione fotografica. Grazie alla progressione di queste tre fasi, il visitatore potrà visualizzare tutta la trasformazione, dimostrando le possibilità creative e le espressioni artistiche del riuso.

In occasione della mostra per la prima volta Ludovica creerà un recycling workshop, il 2 marzo. I partecipanti potranno personalizzare due creazioni di ByLudo, scoprendo come usare i materiali di riciclo tecnologico.



