Oltre cento chili di droga in casa, tre arresti vicino a Roma

Duro colpo all'attività di spaccio da parte della polizia nelle cittadine di Ardea e Marina di Cerveteri, vicino Roma. Tre persone arrestate e oltre cento chili di droga sequestrata.

A finire in manette un italiano di 23 anni, un uomo e una donna originari dell'Ecuador, rispettivamente di 31 e 29 anni, accusati di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

Nell'abitazione dei due ecuadoregni sono stati trovati 87 chili di hashish, 740 grammi di cocaina rosa, circa 8 grammi di cocaina bianca. Nell'abitazione dell'italiano, invece, circa 6 chili di hashish, oltre 14 chili di marijuana e 124 grammi di wax.

Gli agenti del commissariato Viminale, appresa la notizia della presenza di un giovane a Marina di Cerveteri dedito allo spaccio, hanno effettuato dei servizi di osservazione in quella zona. Dopo aver visto il ragazzo uscire di casa e salire a bordo di un'auto, hanno deciso di seguirlo a distanza, notando che in diverse occasioni si fermava in una villetta della zona. Nei giorni scorsi dopo la sosta ha ripreso la corsa ed è stato fermato al casello di Orvieto da personale della polizia stradale. Il 23enne è stato trovato in possesso di un telecomando e le chiavi per entrare nella villetta. Una volta all'interno sono stati identificati i due ecuadoregni che hanno riferito agli agenti di essere i proprietari dell'abitazione. La droga era chiusa in una stanza.



