Eur Culture porta Mozart alla Nuvola di Roma

Un viaggio alla scoperta dei segreti della musica di Wolfgang Amadeus Mozart: domenica 3 marzo per la rassegna di spettacoli Eur Culture alle ore 11 l'Europa InCanto Orchestra tornerà sul palco dell'auditorium della Nuvola di Roma per il terzo concerto del ciclo Dialoghi Sinfonici. Sarà la volta di uno dei compositori più celebri, considerato unanimemente uno dei geni della storia della musica: Wolfgang Amadeus Mozart. Nel programma "1791 di W. A. Mozart" l'Orchestra diretta dal maestro Germano Neri eseguirà diversi brani esplorando la produzione dell'ultimo anno di vita di Mozart, tra i più fecondi, in un compendio di pensieri musicali in diverse forme, accomunate dalla genialità.

Attraverso l'esecuzione del programma che comprende KV 609 Contraddanza N1 in Do Maggiore e dei brani da K622 Concerto per Clarinetto e Orchestra, Sonata N 18 in Re Maggiore K576, Fantasia K608 Organo meccanico, Adagio e Rondo K617, Ave Verum Corpus K 618, Aria della Regina della Notte da "Il Flauto Magico", Requiem KV 626, il grande pubblico della Nuvola verrà guidato in un viaggio nella musica del grande compositore austriaco. Il Direttore d'orchestra Germano Neri, grazie ai programmi di concerto proposti, interagirà con il pubblico facendolo dialogare con l'orchestra sinfonica. Verranno così spiegate le ragioni storiche e culturali per cui le melodie scritte in certe tonalità siano in grado di influenzare le emozioni, di come le successioni ritmiche attivino l'irresistibile impulso di tenere il tempo e infine il motivo per cui - come è stato scientificamente dimostrato - il cervello attiva determinate aree in risposta alle diverse frequenze sonore. Verranno forniti al pubblico nuovi strumenti interpretativi che daranno nuova linfa alla fruizione del concerto e alimenteranno la meraviglia che deriva dall'acquisizione di una nuova consapevolezza.

Dialoghi Sinfonici - La musica si racconta! è un progetto di Europa InCanto in collaborazione con EUR SpA e sostenuto da Poste Italiane: la stagione proseguirà con il concerto alla Nuvola fissato domenica 7 aprile (ore 11.00), dal titolo "L'ora del balletto: su e giù dalle Punte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA