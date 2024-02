Viterbo, tutti a teatro con i cattivi delle fiabe

Lo spettacolo si chiama Malefici, e andrà in scena sabato 2 marzo alle 18 al Teatro dell'Unione di Viterbo.

Prodotto dalla Fondazione Aida con la drammaturgia di Dario Vergassola e la regia di Manuel Renga, l'evento è un musical per famiglie che fa parte della rassegna pensata per i bambini A teatro in famiglia, nata nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Viterbo, ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, il Ministero della Cultura e la Regione Lazio.

Dalle domande Com'erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? che si pone l'attore Dario Vergassola nasce uno spettacolo per riflettere sul perché gli antagonisti delle fiabe sono diventati così, senza giustificare le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

Gli interpreti del musical sono I Muffins, quartetto artistico formato dal cantautore Stefano Colli e dai tre performer Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti.

Nella trama, una regina cattiva dedita a farsi i selfie, un gran visir antipatico, una strega del mare, che invece della potente voce usa un microfono e un lupo cattivo delle fiabe, che in questo caso invece è vegano, si trovano in un ascensore senza sapere che stanno tutti andando dall'analista, dando cosi vita ad uno spettacolo divertente e ricco di spunti per profonde riflessioni.

Il musical sarà replicato al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro domenica 3 marzo ore 18.



