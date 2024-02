Viterbo, incendio nell'isola ecologia Signorino

Incendio nell'isola ecologia Signorino, a Viterbo. A darne la notizia la stessa sindaca Chiara Frontini, in un post sui social.

L'incendio, probabilmente appiccato nottetempo da alcuni ignoti, ha completamente distrutto tutti i cassonetti di raccolta nell'area ecologica in località Strada Signorino. Si tratta di un importante punto per il conferimento dei rifiuti, usato da moltissimi privati residenti nella zona sud della città, esterna alle mura di porta Faul.

I vigili del fuoco di Viterbo, giunti immediatamente sul posto sono riusciti a spegnere le fiamme impedendo che si propagassero alle campagne circostanti.

"Questa notte sono andati a fuoco i cassonetti n29 Signorino - ha spiegato nel post la sindaca - Sono in corso gli accertamenti per verificare, la natura dell'incendio. Il personale di Viterbo Ambiente, dei V.v.f, della reperibilità e della polizia locale è intervenuto per mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo - conclude Frontini - informiamo i residenti che stiamo organizzando la collocazione di più cassonetti all'IP 28 Freddano e all'IP Pian di Tortora dove potranno temporaneamente conferire i propri rifiuti." Negli anni passati altre volte l'isola ecologica in strada Signorino è andata a fuoco, così come si sono registrati vari incendi anche nelle altre aree di raccolta della periferia viterbese.



