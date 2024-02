Tartaruga Caretta Caretta trovata morta sulla spiaggia a Fregene

Una tartaruga marina "Caretta Caretta" è stata trovata morta, questa mattina, sulla spiaggia, all'inizio del Villaggio dei Pescatori, nella zona nord di Fregene. La carcassa, con tutta probabilità, è stata trascinata a riva dalla forte mareggiata che ha sferzato il litorale fino alla scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Ufficio Locale Marittimo di Fregene, alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, che hanno ricevuto, alle 06.40, una segnalazione della presenza della tartararuga. Ad un primo esame, l'esemplare, lungo 85 e largo 50 centimetri, e che non presenterebbe segni di ferite sul carapace, non dovrebbe essere morto da molto tempo. Il peso si aggira tra i 25 ed i 30 chilogrammi. E' stata attivata la procedura che porterà alla rimozione della Caretta Caretta, con l'interventi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, che dovrà accertare le cause della morte



