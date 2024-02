Primo Scudetto della Lazio, boom visitatori a mostra Fiumicino

Dalle 10 di questa mattina già oltre un migliaio di persone, tifosi ed appassionati di calcio, hanno visitato a Fiumicino "Meravigliosa - La Lazio più bella di sempre", la mostra evento dedicata al 50° anniversario del primo Scudetto della Lazio. Un fiume di visitatori in fila, tante le famiglie con bambini e ragazzi, per ammirare, nella hall della sede comunale, maglie storiche, cimeli, gigantografie, video, dei "ragazzi di Tommaso Maestrelli" e dello Scudetto del 1973-74: Chinaglia, Oddi, Re Cecconi, Martini, D'Amico, ecc., e, e per una foto ricordo, oggi, con l'aquila Olimpia, simbolo della SS Lazio, con il falconiere Juan Bernabè. Alla prima delle due giornate della mostra (domani si replica dalle 10 alle 19) presenti l''ex campione dello Scudetto, Giancarlo Oddi, stretto nell'affetto e nelle richieste di foto dai tifosi biancocelesti, Gabriele Maestrelli, familiari di Vincenzo D'Amico e Felice Pulici. La mostra ospita le maglie originali della Nazionale indossate dai calciatori della Lazio; ed ancora maglie storiche e cimeli di altre squadre, come quella della Juventus indossata da Pietro Anastasi nel 1975-76, del Cagliari utilizzata da Pierluigi Cera nel 1970, della Fiorentina, di Rivera (Milan 1972) , del Lanerossi Vicenza, della Sampdoria, del Cesena, dell'Inter, della Roma, Torino, Foggia, ecc. Fiumicino è la seconda tappa del Tour commemorativo e della Mostra Evento, in tutte le province del Lazio. Domani, alle 17, sarà presentato il libro "Umberto Lenzini..e la nostra Lazio" di Alessandro Pizzuti.



