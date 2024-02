Flashmob in Campidoglio per cessate il fuoco, 'Pace subito'

È in corso in piazza del Campidoglio il flashmob promosso da molte associazioni, comprese Anpi, Acli, Cgil, per chiedere il cessate il fuoco "in Ucraina, in Palestina e in tutti i teatri di guerra che vedono come vittime i civili".

"Pace subito" scandiscono i partecipanti mentre reggono e sventolano una grande bandiera della pace portata poi sulle scale del Campidoglio, viene anche chiesto di fare rumore con le chiavi.

Le associazioni degli studenti hanno acceso i fumogeni con i colori della pace, mentre i partecipanti alla manifestazione sventolano bandiere della pace e della Palestina. Presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.



