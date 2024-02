Di Francesco, contro la Juve servono aggressività e cinismo

Maggiore concretezza sotto porta e più attenzione in difesa. Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, indica la strada per cercare un risultato positivo domenica alle 12.30 contro la Juve e spezzare la serie negativa di tre sconfitte di fila. Malgrado il momento difficile l'allenatore non ha perso la fiducia. "Contro la Roma abbiamo disputato un grande primo tempo - ha affermato nella conferenza dell'anti vigilia -. Quando si gioca contro avversari di alto-medio livello non si può pensare di dominare per 70'-80'.

La differenza però sta nel capitalizzare o meno le occasioni create".

"E comunque dobbiamo migliorare la fase difensiva, ritrovare quell'aggressività che con la Roma è mancata in alcuni episodi - ha proseguito Di Francesco -. Non so se a Torino basterà ripetere la prestazione di domenica scorsa. La partita dovrà girare dalla nostra parte e servirà tanto cinismo. Sapevamo di poter attraversare periodi complicati ma credo che chiunque avrebbe firmato per essere adesso a 23 punti. Qualcosa prima o poi ci dovrà tornare perché meritiamo di più di quanto abbiamo raccolto". Di Francesco ha preparato la sfida per farsi trovare pronti a seconda dello schieramento dei bianconeri ancora incerto tra 3-5-2 e 4-3-3. "La Juve ha effettuato un ottimo percorso, nelle ultime settimane ha avuto delle difficoltà come le abbiamo noi - ha sottolineato il tecnico -. Mi auguro che possano risolverle dalla prossima giornata. Negli allenamenti ho visto una grande voglia di rispondere alle difficoltà ma mi sono stufato dei complimenti, preferisco vincere giocando male".

Nessuna anticipazione sulla formazione, dubbi in ogni reparto. Le assenze sono ancora diverse ma Di Francesco ha anche recuperato elementi importanti come il terzino destro Zortea che potrebbe partire titolare. "Sta bene e potrebbe giocare dall'inizio", ha concluso l'allenatore dei ciociari.



