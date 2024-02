Casa in fiamme nel Reatino, trovato morto un anziano

Poco dopo le 5 di questa mattina una squadra di Vigili del fuoco della sede centrale di Rieti, è intervenuta a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione a Poggio Bustone (Rieti) in seguito del quale è morto un uomo di 83 anni. Sono "in fase di accertamento le cause che hanno originato le fiamme, rimaste confinate all'ambiente della camera da letto" riferiscono i Vigili del fuoco.

Una donna, presente all'interno dell'abitazione, è riuscita a mettersi in salvo sul balcone ed è stata poi soccorsa dai Vigili del fuoco e dal 118. "La squadra operativa ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Presenti sul posto i carabinieri per gli accertamenti di competenza ancora in corso" conclude la nota dei Vigili del fuoco.



