Piano Campidoglio, 'in 10 anni 100 nuovi parchi per Roma'

Cento aree verdi della Capitale saranno recuperate, riqualificate e valorizzate nell'arco dei dieci anni di due consiliature: è il progetto '100 Parchi per Roma', presentato nel pomeriggio in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e il presidente della commissione Ambiente Gianmarco Palmieri.

Oggi sono stati presentati i primi 21 interventi per un importo complessivo stimato in circa 63 milioni di euro. Sono 16 i progetti già finanziati con uno stanziamento in bilancio di oltre 35 milioni di euro. Entro il 2024 saranno al via i cantieri di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane e Villa Flora e, sempre entro il 2024, verranno espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori degli altri 14 progetti finanziati. Tutti i progetti vanno a intervenire al di fuori delle Mura Aureliane, individuando parchi e giardini già esistenti e recuperando aree inutilizzate o degradate per renderli verde pubblico fruibile.

I nuovi 21 parchi di Roma presentati oggi sono: via Valsolda e Parco Caio Sicinio Belluto nel Municipio III; via degli Alberini nel Municipio IV; Parco Madre Teresa di Calcutta nel Municipio V; l'area verde di via M. Candia nel Municipio VI; Il parco degli Acquedotti e il Parco della Romanina nel Municipio VII; Il Giardino Pisino e il Parco Tre Fontane nel Municipio VIII; Il Parco Cesare Pavese nel Municipio IX; il Parco dei Ravennati nel Municipio X; Piazza Augusto Lorenzini nel Municipio XI; Villa Flora nel Municipio XII; Villa Veschi e Parco della Cellulosa nel Municipio XIII; Giardino Lucchina in Municipio XIV. Oltre ai progetti già finanziati sono in fase di progettazione gli interventi di riqualificazione che riguardano le Mura Aureliane (Municipio I-VII), il Parco Tor Tre Teste (Municipio V), la Collina del Quadraro (Municipio VII), Villa Bonelli (Municipio XI) e Parco Ponderano (Municipio XIV).





