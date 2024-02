Il Frosinone per una volta ha problemi di abbondanza

Un po' di luce in un momento buio.

Arriva dall'infermeria che si sta svuotando: in vista della gara di domenica alle 12.30 in casa della Juventus, il Frosinone recupera tre elementi come il terzino destro Zortea, l'attaccante Ghedjemis ed il jolly Garritano. Il tecnico Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo e avrà alternative importanti per cercare di rialzarsi dopo 3 sconfitte di fila ed una classifica che inizia a preoccupare.

Molto importante il recupero di Zortea che permetterà a Di Francesco di puntellare una difesa colabrodo (la peggiore del torneo con 52 reti al passivo). Dopo tanta emergenza, il tecnico potrà confidare su tre terzini di tutto rispetto come Lirola, Valeri e appunto Zortea. Ma anche i recuperi di Ghedjemis e Garritano regaleranno soluzioni in più in vista della delicata sfida contro la Juve e più in generale della volata-salvezza.

In definitiva Di Francesco avrà possibilità di scelta in ogni reparto considerando anche il rientro dalla squalifica del difensore centrale Romagnoli. Quindi diversi dubbi per domenica.

A oggi sicuri di una maglia sembrano essere il portiere Turati, Okoli, Valeri, Mazzitelli e gli ex Barrenechea e Soulé. Per il resto Di Francesco deciderà nell'immediata vigilia della partita.



