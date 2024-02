Cecchi Gori lascia la terapia intensiva, ora la riabilitazione

Vittorio Cecchi Gori è uscito dal reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dov' era stato ricoverato una settimana fa per una crisi respiratoria. Le condizioni dell'ex tycoon sono migliorate e hanno permesso di trasferirlo nel reparto di riabilitazione geriatrica dell'ospedale, dove resterà sotto osservazione ancora per qualche giorno, in attesa di verificare se ci sono le condizioni per mandarlo a casa. La conferma del miglioramento arriva dall'ex portavoce del Gruppo Cecchi Gori e amico, Emilio Sturla Furlò, che in questi giorni è stato vicino all'ex imprenditore e ho oggi ha potuto visitarlo in ospedale. "In genere Vittorio fa i suoi controlli periodici al Gemelli ricoverandosi per qualche giorno - ha spiegato -. Quindi non mi aveva sorpreso più di tanto il fatto che fosse entrato in ospedale. Dovevamo sentirci tra l'altro proprio in questo periodo perché mi aveva chiesto di aiutarlo a votare per gli Oscar online. Ma una volta entrato al Gemelli si è sentito male e così i medici lo hanno trasferito in terapia intensiva. Oggi l'ho trovato molto meglio. Con lui c'erano Rita Rusic e il figlio Mario, molto amorevoli con lui. Gli sono accanto su tutto. Rita mi ha chiesto di non abbandonarlo quando uscirà. Il suo problema è la solitudine nel quotidiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA