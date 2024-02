Assessore Roma, 'sì al tram al centro di Corso Vittorio'

Sì ai binari al centro della strada a Corso Vittorio, ma anche alle pensiline coperte, a una revisione del piano fermate e a un ragionamento sulla possibilità di far passare il tram sul lato destro in discesa di via Nazionale.

Sono alcune delle proposte emerse sul tram Termini-Vaticano Aurelio a cui l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha dato un "favore di massima". Patanè è intervenuto all'incontro conclusivo del tavolo di consultazione a Palazzo Valentini sulla Tva, la linea del centro storico, che ha creato in città diverse polemiche.

Patanè ha affrontato, tratta per tratta, le proposte "più interessanti e sostanziali sulle quali riteniamo doveroso un approfondimento o su cui si può già esprimere un favore di massima".



