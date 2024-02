Viterbo svela i suoi tesori all'occhio del laser scanner

Far rivivere l'ormai perduto palazzo imperiale di Federico II per svelare l'altro volto "temporale" della città dei Papi, e tanti altri interventi di "acquisizione" di importanti siti, come quello sul piano nobile del Palazzo dei Priori che avviene dopo aver già portato a termine quello, tra gli altri, sulla loggia del Palazzo Papale.

Il patrimonio architettonico e artistico della città di Viterbo è un prezioso tesoro da conservare, comprendere e divulgare: oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile approfondire la conoscenza dei monumenti in maniera puntuale e scientificamente corretta, tramite una campagna di scansione digitale.

Che consentirà di mettere a disposizione di studiosi, ricercatori, turisti il patrimonio della città, anche in vista del Giubileo del 2025. E' l'obiettivo del progetto "Oltre la pietra", sostenuto dall'amministrazione comunale e da Archeoares, che avvia l' opera di digitalizzazione.

Supportato dal Comune e dalla Diocesi di Viterbo, la fase di acquisizione tridimensionale di oggetti o ambienti storici mediante l'uso di laser scanner sarà la documentazione di base anche per la tutela e la valorizzazione di questi beni.

Al contrario di altre metodologie di acquisizione digitale, il laser scanner restituisce immediatamente un contenuto 3D, così da ottimizzare la fase stessa di rilievo, e garantire una maggiore aderenza e completezza dell'operazione: ciò avviene inviando un raggio laser sulla superficie dell'oggetto o dell'ambiente e misurando la distanza tra il raggio e l'oggetto - in base al tempo impiegato dal raggio laser per rimbalzare indietro verso il sensore - con elaborazione in tempo reale di tali dati. Diventa così possibile realizzare una mappa dettagliata delle superfici degli oggetti o degli ambienti in modo rapido e preciso, anche a scala urbana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA