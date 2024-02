Calcio: Roma-Feyenoord, in arrivo circa 100 tifosi olandesi

E' scattato il piano sicurezza per il match di domani sera allo stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord.

Le misure sono state messe a punto ieri in un tavolo tecnico in questura. In campo tra oggi e domani circa mille agenti delle forze dell'ordine.

Controlli sia nella zona dello stadio sia nel centro storico della città. Sotto la lente anche gli aeroporti dove nelle prossime ore è previsto l'arrivo di un centinaio di tifosi olandesi nonostante il divieto di trasferta.

I supporter del Feyenoord in arrivo dall'Olanda non potranno, dunque, accedere allo stadio e seguiranno la partita probabilmente in pub del centro storico.

Nel 2015 un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna.



