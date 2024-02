Viterbo, buona affluenza al primo degli open days Unitus

Oltre 1500 persone oggi hanno letteralmente invaso il rettorato di via Santa Maria in Gradi a Viterbo, per il primo giorno degli open days dell'università della Tuscia I visitatori, per lo più aspiranti studenti con le famiglie, ma anche docenti di altri atenei, hanno passato una giornata visitando la sede universitaria apprendendo informazioni utili per la scelta del futuro percorso formativo.

Ad accogliere i visitatori nell'auditorium per un saluto di benvenuto, il rettore Stefano Ubertini, la direttrice generale Alessandra Moscatelli e i direttori dei sei dipartimenti universitari.

"La scelta del percorso formativo è una decisione fondamentale che avrà un impatto significativo sul vostro futuro - ha detto Ubertini - il nostro è un mondo in rapida evoluzione e acquisire competenze diventa sempre più essenziale, scegliete bene, scegliete con cura e passione" Successivamente i visitatori sono stati accolti dal prorettore Alvaro Marucci nell'aula magna del complesso.

La presentazione dell'ateneo è stata affidata ai delegati del rettore per l'orientamento Ilaria Armentano e Claudio Carere.

Infine, i ragazzi hanno visitato i chiostri dove erano allestiti gli stand dei dipartimenti, dove con il supporto del personale docente e dei tutor, hanno potuto ottenere informazioni sulla didattica e sui servizi offerti dall'ateneo viterbese.

Gli open days continueranno con l'appuntamento di domani, presso il polo didattico di Civitavecchia e dopodomani, con quello al polo didattico di Rieti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA