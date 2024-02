Patto con esercenti, 'nei migliori bar il latte Centrale Roma'

È stato presentato oggi a Palazzo Valentini 'Bartist', il progetto di Centrale del Latte di Roma che segna l'inizio del piano di rilancio della società di riferimento per la produzione e distribuzione del latte fresco a Roma, a seguito del passaggio della proprietà al Comune di Roma e agli allevatori del Lazio.

E' quanto si legge sul sito del Campidoglio. In virtù del progetto firmato oggi tra Centrale del Latte di Roma, Fipe e Fiepet, i migliori bar di Roma potranno entrare a far parte del circuito 'Bartist', ovvero una rete di bar d'eccellenza che si distingueranno e riconosceranno in tutta Roma e che potranno usufruire della qualità del latte fresco e al 100% del territorio della Centrale del Latte di Roma.

La collaborazione tra la Centrale del Latte di Roma e le associazioni sarà inoltre finalizzata alla formazione degli addetti sulle caratteristiche del latte, fornire un certificato di qualità che renderà riconoscibili ai clienti i Bar aderenti al circuito.

"Come Roma Capitale stiamo lavorando per sviluppare la città, orientando gli investimenti pubblici per un processo trasformativo, indirizzando lo sviluppo di Roma verso un modello inclusivo, sostenibile e innovativo" ha affermato l'assessora capitolina alle Attività produttive Monica Lucarelli.

"Con il progetto Bartist, la Centrale del Latte di Roma si pone come protagonista nel rafforzare la sua presenza sul mercato e nel promuovere la cultura del latte fresco - ha affermato il presidente della Centrale Fabio Massimo Pallottini - Siamo entusiasti di coinvolgere la nostra comunità di baristi e ristoratori, costruendo insieme un futuro sostenibile per la produzione locale di latte. Questa iniziativa rappresenta anche un'opportunità per i giovani talenti romani di sviluppare competenze nel campo del food, contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio".



