A Tarquinia Lido è iniziato abbattimento dei 65 pini storici

E' iniziato a Tarquinia Lido - deciso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Giulivi - l'abbattimento dei 65 pini 'storici' che costeggiano Viale Mediterraneo, uno dei viali principali della zona marittima. Tre pareri contrari espressi dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, e la mobilitazione delle associazioni civiche Assolidi, La Lestra, Demos23 e Semi di Pace, non sono bastati per fermare quello che viene definito dagli oppositori del taglio come uno "scempio ambientale e paesaggistico" che cambierà per sempre le sembianze del Lido.

Ieri le associazioni avevano lanciato un appello al governatore del Lazio Francesco Rocca, con una lettera aperta diffusa dai media, affinchè fermasse la condanna a morte dei 65 pini di Viale Mediterraneo il cui manto stradale, in base alle perizie degli esperti, poteva essere rimesso a posto senza il sacrificio di questi alberi dei quali è attestato da una perizia dello stesso Comune di Tarquinia l'ottimo stato di salute.

"L'ingiustificata azione di forza dell'Amministrazione Comunale - sottolineano i consiglieri comunali di opposizione del Pd - ha scatenato un'ondata di critiche e la minaccia di azioni legali da parte delle associazioni locali, intente a salvaguardare il patrimonio naturale di Tarquinia mettendo in luce, ancora una volta, una preoccupante mancanza di considerazione per le procedure democratiche e per l'importanza di una pianificazione urbana rispettosa dell'ambiente".



