Piccole e medie imprese, eccellenze Lazio in vetrina su Amazon

Intesa tra Regione Lazio e Amazon per supportare le piccole e medie imprese del territorio, attraverso attività di promozione e formazione digitale mirate. L'accordo, siglato oggi, sosterrà la digitalizzazione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese laziali, la promozione dei prodotti Made in Italy tramite il lancio di una nuova sezione regionale dedicata alle eccellenze del territorio e all'organizzazione di attività formative. Da oggi oltre 7mila prodotti d'eccellenza del Lazio, tra articoli della tradizione e novità, saranno esposti in un'inedita sezione della vetrina Made in Italy di Amazon interamente dedicata al territorio.

Sono già più di cento le pmi laziali che fanno parte della vetrina Made in Italy dedicata ai prodotti della Regione Lazio.

Degli oltre 7mila prodotti d'eccellenza del territorio presenti nell'apposita sezione, circa il 40% appartiene alla categoria "Home", e oltre il 20% rientra nella sezione "Fashion". Grazie all'intesa annunciata oggi, Regione Lazio entrerà in "Accelera con Amazon", il programma di formazione gratuito.

Il percorso includerà attività di formazione erogate da esperti del settore e di Amazon, destinate alle pmi del territorio, con gli obiettivi di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online e far conoscere loro la vetrina Amazon Made in Italy.

"La digitalizzazione e l'internazionalizzazione delle Pmi locali è un passo fondamentale per competere nel contesto economico-sociale attuale", ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. "Compito dell'amministrazione regionale, infatti, è quello di accompagnare le imprese verso nuove politiche di sviluppo", ha spiegato l'assessore Giancarlo Righini. "In Amazon siamo consapevoli che per le piccole e medie imprese italiane, la strada della multicanalità e della digitalizzazione può rivelarsi un percorso ad ostacoli. Per questo, lavoriamo a fianco del settore pubblico per supportare l'intero tessuto imprenditoriale italiano in questa evoluzione", ha commentato Anna Bortolussi, general Manager Brand Owner e Seller Success, Amazon Eu.



