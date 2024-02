Viterbo, un targa e un albero per il questore eroe Palatucci

La piantumazione di un giovane albero di olivo e l'apposizione di una targa alla sua memoria. Così questa mattina all'istituto superiore Paolo Savi di Viterbo è stato ricordato Giovanni Palatucci, il questore di Fiume che, durante il suo servizio nel 1944 salvò dallo deportazione oltre 5000 ebrei. La targa e il piccolo ulivo, entrambi dono della Provincia, sono stati sistemato nel giardino all'ingresso della scuola.

Presenti alla cerimonia: Il prefetto di Viterbo Gennaro Capo, la sindaca Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il questore Fausto Vinci e le massime autorità cittadine.

Ospite d'onore: il docente universitario Stefano Greco, intervenuto per portare ai ragazzi la sua testimonianza sulla shoah, vista dagli occhi di un bambino che vide la madre Giuseppina Piperno Greco deportata dai nazisti.

Il questore Giovanni Palatucci il 22 ottobre 1944 fu scoperto e arrestato dalla Gestapo, deportato a Dachau morirà il 10 febbraio 1945. "Un giovane poliziotto normale che diventa questore a Fiume - ha detto il questore Vinci - in quel periodo prima di essere scoperto si adoperò per cancellare tutti i documenti che potevano far riconoscere gli ebrei. Un poliziotto, un eroe che si è sacrificato per salvare più di 5000 persone." Giovanni Palatucci è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile dallo stato Italiano e di quella di Giusto tra le nazioni dallo stato di Israele che, ha anche provveduto anche ad intitolargli un bosco di 5000 alberi, come le persone che aveva salvato. Inoltre il Vaticano, nel 2004 lo ha nominato servo di Dio e ha avviato il percorso per la beatificazione.



