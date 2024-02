Trattori restano a Roma, 'ministro ufficializzi impegni presi'

Continua il presidio di trattori di Riscatto agricolo su via Nomentana a Roma. "Restiamo qui in attesa che il ministro ufficializzi gli impegni presi durante l'incontro dei giorni scorsi con la nostra delegazione. In particolare, per quanto riguarda l'apertura di un tavolo tecnico" spiega Elia Fornai, uno dei coordinatori di Riscatto agricolo.

Al momento, riferiscono dal movimento degli agricoltori, sono circa trecento i mezzi presenti al punto di raccolta a ridosso del Grande raccordo anulare.



