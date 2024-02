Disagi per i pendolari nel Lazio a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, e Sgb che protestano per il rinnovo del contratto. In mattinata si sono registrati ritardi dei treni in arrivo a Termini da Fiumicino e Civitavecchia. Slittate anche le partenze di alcuni regionali e dei treni per Milano e Napoli. Cancellati anche alcuni treni regionali.



