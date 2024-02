Sbranato dai rottweiler, verifiche su come cani siano scappati

Sono in corso accertamenti per poter ricostruire come i tre rottweiler che ieri mattina hanno sbranato Paolo Pasqualini nel bosco cittadino di Manziana, vicino Roma, siano usciti dall'abitazione poco distante dal luogo dell'aggressione e stabilire eventuali responsabilità penali dei proprietari.

Il 39enne è stato aggredito dai tre cani mentre faceva jogging nei sentieri del parco. Inutili per lui i soccorsi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni.



