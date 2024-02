Protesta trattori, in arrivo altri cento mezzi a Roma

In arrivo altri cento trattori a Roma. Secondo quanto si apprende, le sigle Altragricoltura e Popolo produttivo hanno preavvisato in Questura che domani notte giungeranno in un'area privata a Castel di Leva 100 mezzi agricoli. Giovedì mattina due trattori, scortati dalle forze dell'ordine, sfileranno fino al Colosseo dove faranno una breve sosta.

Nei giorni scorsi Altragricoltura e Popolo produttivo hanno lanciato per giovedì una manifestazione in piazza del Campidoglio.



