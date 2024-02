In bici a cassino con due chili di marijuana, arrestato

Due chili di marijuana messi nella busta della spesa appesa al manubrio di una bicicletta con la quale stava andando in giro sulle strade del rione Colosseo di Cassino: un 36enne della città è stato scoperto e bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. Lo hanno fermato per un controllo quando hanno notato che esitava alla vista della pattuglia. Lo stupefacente era in diverse confezioni sottovuoto.

L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

I carabinieri stanno lavorando sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in città: vogliono ricostruire i movimenti del 36enne per capire chi gli avesse affidato la droga e dove la stesse portando. Escluso che fosse per uso personale, considerate le scarse risorse economiche dell'uomo che non gli permettevano di comprare un quantitativo simile di droga.



