Enilive e Niko Romito inaugurano a Ostia Alt Stazione del Gusto

Enilive inaugura a Ostia, nella storica stazione di servizio Eni in Piazzale della Posta, Alt Stazione del Gusto, in collaborazione con Accademia Niko Romito.

Il menù, dalla colazione alla cena, viene definito dallo chef stellato "Pop, che non vuol dire che non sia di qualità" con proposte che vanno dalla bomba rivisitata dolce o salata, alle focacce di farine selezionate con diversi ripieni al baccalà mantecato.

È la seconda apertura per questi store, dopo quella di Roma Eur, e nei prossimi mesi ne seguiranno altre a Roma, in corso Francia, poi in Circonvallazione Trionfale e, probabilmente entro la fine dell'anno, in Via Aurelia. Sempre nel 2024 nuovi Alt potrebbero vedere la luce a Milano, dove sono in attesa dei permessi, e in altre città italiane ed europee, in particolare Berlino, Monaco e Vienna.

"Dopo il primo store aperto lo scorso settembre a Roma questa inaugurazione sul litorale romano è il secondo passo di Alt Stazione del Gusto verso una diffusione su scala nazionale che porteremo avanti con l'Accademia Niko Romito, a cui siamo accomunati dallo spirito di innovazione e dall'attenzione per le esigenze dei clienti", ha dichiarato l'amministratore delegato di Enilive, Stefano Ballista.

"Alt è un progetto che nasce per parlare - con un linguaggio gastronomico semplice - di cibo di qualità a quante più persone possibile. E per questo trova la sua ideale collocazione su strada, perché le strade sono di tutti", afferma Niko Romito. Il progetto prevede cento aperture in quattro anni.



