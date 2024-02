Wizz Air apre un centro di formazione per piloti a Roma

Wizz Air annuncia che nel 2024 aprirà un centro di formazione per piloti a Roma. La nuova struttura, da oltre 2500 metri quadrati, vedrà la luce a pochi passi dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino e ospiterà tre simulatori di volo completi per la formazione periodica di oltre 4800 piloti all'anno.

L'investimento totale supererà i 38 milioni di euro.

Le aule per la formazione teorica e le briefing room occuperanno 1290 metri quadrati su due piani, mentre quasi 600 metri quadrati saranno dedicati alla preparazione pratica con tre simulatori di volo di ultima generazione per Airbus A320.

Questo è il secondo centro di formazione per Wizz Air: il primo è stato inaugurato cinque anni fa a Budapest.

"Investendo nel nostro bene più grande, i nostri dipendenti, - dice Robert Carey, presidente di Wizz Air - annunciamo con orgoglio il lancio del nostro nuovo centro di formazione a Roma.

Questo certifica l'impegno di Wizz Air nel garantire standard di sicurezza sempre più alti e una formazione costante attraverso l'utilizzo di attrezzature all'avanguardia. Allo stesso tempo, grazie a questo investimento, continuiamo a fornire opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il nostro attuale team di 1000 dipendenti Wizz in Italia".



