Pnrr: a Roma e provincia aperto più di un cantiere su cinque

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza annovera, sul territorio di Roma e Città metropolitana, 1.907 progetti per un importo di 3,4 miliardi di euro. La percentuale di cantieri aperti è pari al 22,1 per cento, cioè più di uno su cinque, mentre i lavori conclusi sono l'11,1 per cento del totale. Sono i dati dell''Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma' aggiornati al 31 dicembre 2023 presentati questa mattina alla Camera di Commercio di Roma da Ance Roma - Acer, l'associazione dei costruttori della Capitale.

Fino al 31 dicembre 2023, si legge ancora nei dati, e tenendo a mente che per l'attuazione di un progetto possono essere necessarie più gare, sono state avviate 4.381 procedure di gara per servizi di progettazione e lavori per un importo di 2,5 miliardi di euro. Per oltre la metà dei lavori, il 53,9% le gare sono in corso: "Tutto questo è segno di un'accelerazione che si sta imprimendo al Pnrr" è stato commentato.



