Mit, Strisciuglio commissario per l'anello ferroviario di Roma

Il Mit ha nominato l'amministratore delegato e direttore generale di di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, commissario straordinario per l'anello ferroviario di Roma su cui il vicepremier e ministro Matteo Salvini conferma massimo impegno. Strisciuglio raccoglie il testimone da Vera Fiorani. E' quanto fanno sapere fonti del Mit sottolineando che: "la nomina di Strisciuglio è solo la prima di una serie di novità che coinvolgerà i commissari. Salvini intende infatti cambiare alcune "caselle" con l'obiettivo di accelerare il più possibile e dare nuovi impulsi e stimoli".

Inoltre, si spiega ancora, è stata anche avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento di raddoppio della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara. L'appalto è del valore di circa 30 milioni di euro. "Dopo anni di troppi No e incertezze - spiegano fonti del ministero - il Mit intende accelerare senza indugi ed è molto apprezzabile che adesso i media e i partiti che in passato hanno avuto ruolo di governo, anche nazionale e al ministero di Porta Pia, ora ritengano l'anello ferroviario di Roma una priorità e chiedano a Salvini di realizzare quanto in passato non è stato fatto".



