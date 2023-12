Musica, cabaret e divertimento a fine anno a Roma

"Sarà un Natale di festa, musica, divertimento e grandi eventi in tutta Roma. Dopo un anno di lavoro e impegni, difficile per molti, è giusto che le feste di fine anno rappresentino una pausa di allegria. E questo ovviamente non può riguardare solo chi vive nelle zone più centrali. Porteremo il clima di festa in quattro piazze popolari di altrettanti quadranti fondamentali della vita della nostra città: il 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco a Cinecittà; il 23 dicembre nell'area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura; il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia. Da qui ci daremo appuntamento per il concertone di Capodanno al Circo Massimo con Lazza, Blanco e Michielin.

Quattro piazze per feste imperdibili e totalmente gratuite per cui abbiamo coinvolto sia la mitica Orchestraccia di Marco Conidi che il dj Edo ma anche i cabarettisti Antonio Giuliani e Andrea Perroni. Quattro piazze per un unico grande abbraccio alle romane e ai romani, a cui faremo così i nostri auguri di fine anno".

Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

IL PROGRAMMA 22 dicembre 2023: - ore 20 dj set Dj Edo - ore 20:30 cabaret Antonio Giuliani - ore 21:35 Orchestraccia - ore 22:45 dj set Dj Edo 23 dicembre 2023: - ore 20 dj set Dj Edo - ore 20:30 cabaret Andrea Perroni - ore 21:35 Orchestraccia - ore 22:45 dj set Dj Edo 29 dicembre 2023: - ore 20 dj set Dj Edo - ore 20:30 cabaret Antonio Giuliani - ore 21:35 Orchestraccia - ore 22:45 dj set Dj Edo 30 dicembre 2023: - ore 20 dj set Dj Edo - ore 20:30 cabaret Andrea Perroni - ore 21:35 Orchestraccia - ore 22:45 dj set Dj Edo



