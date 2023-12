Apre Fialdini e chiude Augias, incontri Rai Libri alla Nuvola

Sarà Francesca Fialdini con 'Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione' ad aprire, venerdì 8 dicembre alle 12.30, il ciclo di presentazioni di Rai Libri a Più Libri Più Liberi 2023, alla Nuvola dell'Eur a Roma. Sempre sul Palco Rai, nel pomeriggio dell'Immacolata i visitatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria potranno incontrare Flavio Insinna, che alle 17.30 firmerà le copie della sua favola 'Il gatto del Papa', e alcuni dei protagonisti della serie 'Noi siamo leggenda', di cui alle 18.15 sarà presentato il fanbook omonimo.

Sabato 9 dicembre, incontri con Massimo Roscia, che alle 13.15 presenterà l''Errorario. Piccolo dizionario degli errori grammaticali, dei dubbi e dei tormentoni linguistici' e con Veronica Pivetti che alle 18.15 presenterà 'Rosa', suo ultimo romanzo.

Domenica 10, appuntamenti alle 12.30 con Giorgio Zanchini ed 'Esistono gli italiani? Indagine su un'identità fragile' e, alle 15.30, ma questa volta all'Auditorium della Nuvola, con Corrado Augias autore di 'Paolo. L'uomo che inventò il cristianesimo'.

In chiusura, alle 18.15 al Palco Rai, incontro sul volume 'Quando le donne contano' che ripercorre le tappe della campagna No Women No Panel.



