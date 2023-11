Omicidio vicino Latina, uomo ucciso e compagna ferita

Omicidio in un'abitazione a Priverno, in provincia di Latina. Un uomo è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita e ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 6. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Ci sarebbe un sospettato. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe del figlio 30enne della donna e la sua posizione è al vaglio. I carabinieri lo stanno ascoltando. Alla base del delitto si ipotizza una lite degenerata. L'uomo sarebbe stato ucciso con un oggetto trovato in casa.

