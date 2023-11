Violenza donne: Regione Lazio lancia campagna 'Nonseisola'

In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Regione Lazio lancia la campagna #Nonseisola, con protagonista, a titolo gratuito, l'attrice Nancy Brilli.

La campagna, declinata in diversi soggetti, ha l'ambizione di parlare a tutti, mostrando, attraverso diverse frasi pronunciate da un uomo nei confronti di una donna, la violenza nelle sue diverse forme: da quella fisica a quella psicologica.

Si tratta di frasi-sentenze, a volte ambigue: dietro l'apparenza affettiva celano l'affermazione di un possesso, la manifestazione di una violenza ancor prima che possa esplodere (come la cronaca e gli impressionanti numeri dei femminicidi tristemente raccontano).

Così, le frasi "Ti amo troppo, per questo a volte perdo la testa", "Sei bellissima, per questo non ti lascio uscire la sera", "Senza di me non vali niente", vengono cancellate metaforicamente dalla protagonista - la testimonial Nancy Brilly - che invita anche le altre donne a farlo, porgendo il pennarello con cui ha eliminato la frase.

A seguire, appare poi il messaggio "La violenza contro le donne può avere diverse forme. Imparare a riconoscerla è il primo passo per difendersi. Chiama il 1522 per ricevere supporto. Non sei sola".

L'obiettivo della campagna è evidentemente quello di attirare l'attenzione sulla violenza contro le donne ad ampio spettro, mostrando agli uomini che, anche quella espressa in termini di controllo, svalutazione e oggettificazione, rappresenta una violenza inaccettabile.

Alle donne viene ricordato il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e antistalking - 1522 - come primo approdo per ricevere supporto. La pianificazione della campagna coprirà tutta la Regione Lazio con affissioni statiche e contenuti social e digitali e, grazie alla media partnership con la società Urban, avrà ulteriore visibilità grazie a maxi-affissioni digitali a Roma.





