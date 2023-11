'Basta violenza sulle donne', domani corteo al Circo Massimo

Sarà a Roma uno dei momenti clou della giornata contro la violenza sulle donne. Domani l'appuntamento è alle 14,30 al Circo Massimo da dove partirà il corteo promosso da 'Non una di Meno' per arrivare a piazza San Giovanni. E' qui che i partecipanti faranno più rumore possibile con i mazzi di chiavi.

"Il 25 novembre scendiamo in piazza anche per Giulia Cecchettin" hanno annunciato.

Lo striscione Transfemminist3 ingovernabili contro la violenza patriarcale aprirà il corteo. Dalle 19.00, nella Stazione di Porta San Paolo, si svolgerà l'evento ad ingresso libero 'Tango Solidale dalle scarpe rosse'.





