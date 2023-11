Roma, aperture straordinarie per la mostra di Alberto Sordi

La mostra 'Alberto Sordi e il suo tempo', allestita nella storica villa in cui l'attore visse dal 1958 al 2003, termina il 26 novembre ma dato il successo straordinario di pubblico sono previste due nuove aperture: il 25 e il 26 novembre. Oltre ai consueti orari, dalle 16 alle 20, la Casa Museo sarà eccezionalmente aperta anche la mattina dalle 10 alle 13. La mostra, a cura di Alessandra Maria Sette, chiuderà dopo un grande successo di pubblico, giovane e adulto, con oltre 16mila ingressi. "Alberto Sordi è parte integrante dell'identità culturale e civica nazionale e ponte di comunicazione narrativa tra le generazioni - ha commentato Giambattista Faralli, vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, - la mostra dà ai più giovani l'opportunità di conoscere e ai più adulti l'opportunità di ricordare, ma in entrambi i casi un'opportunità per non dimenticare".

L'esposizione 'Alberto Sordi e il suo tempo' si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Museo Alberto Sordi insieme con la Fondazione Alberto Sordi per i giovani per il ventennale della scomparsa dello straordinario interprete del cinema italiano.

L'ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione.



