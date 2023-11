L'attore Oscar Isaac a Viterbo per il film di Scorsese

L'attore statunitense Oscar Isaac, famoso per le sue interpretazioni nella trilogia sequel di Guerre stellari e nel film Dune, era oggi pomeriggio nel quartiere medievale di San Pellegrino di Viterbo per partecipare alle riprese del film In The Hand of Dante, prodotto da Martin Scorsese e diretto dal regista Julian Schnabel.

La pellicola è una crime story basata sulle vicissitudini di uno studioso americano che si imbatte nel manoscritto originale della Divina Commedia.

Le riprese sul set di Viterbo dureranno altri 3 giorni, poi la troupe si trasferirà a Tarquinia.

Tra gli attori attesissimi dai fan sul set viterbese: Johnny Depp Jason Momoa, Gerard Butler e Gal Gadot.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA