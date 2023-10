Migranti: Cucchi, presenta esposto a Roma su Cpr Ponte Galeria

La senatrice di Alleanza Verdi e Si, Ilario Cucchi, ha presentato un esposto in Procura a Roma sulle condizioni dei migranti nel Cpr di Ponte Galeria. Una iniziativa legata alle due ispezioni, effettuate a marzo e a maggio scorso, dopo la morte di Wissem Ben Abdel Latif, morto in ospedale nel novembre del 2022 dove è arrivato dal centro di permanenza per i rimpatri.

La parlamentare il 18 maggio, dopo l'ispezione a sorpresa del 28 marzo, aveva fatto ritorno nel Cpr con una telecamera nascosta. Nell'esposto Cucchi chiede ai magistrati di piazzale Clodio di "visionare le immagini perché documentano fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato, fra cui le condizioni di vita all'interno del Cpr e l'utilizzo, nei confronti dei soggetti trattenuti, di numerosi psicofarmaci con modalità poco chiare".



