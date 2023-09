Università: Tor Vergata vince il premio marketing Sim

Una nuova linea rivolta a un target giovane che combina innovazione e sostenibilità, nuovi prodotti dalla forte spinta tecnologica, strategie e-commerce, una nuova immagine per tutti i canali di comunicazione, eventi e campagne pubblicitarie all'avanguardia. Sono le idee vincenti sviluppate dal marketing-team formato dagli studenti del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, diretto da Simonetta Pattuglia, vincitore del premio Marketing Sim nella categoria Master, iniziativa per le università che nasce nel 1988 ed è giunto alla 35/a edizione, che ha coinvolto quest'anno oltre 1.500 studenti, 448 gruppi di lavoro candidati e 35 università.

La squadra vincitrice è composta dagli studenti Claudio Baronio, Alessio Simone, Martina Soro, che si sono aggiudicati la competizione con un elaborato sul caso 'Rinaldi Group', azienda leader nel mercato del bedding. Negli ultimi anni la consapevolezza dell'importanza del benessere e del suo legame con un buon sonno è aumentata, ma non si riconosce ancora pienamente l'impatto positivo di un sonno di qualità sulla salute. Rinaldi Group, nonostante sia apprezzata come 'brand', non trasmette ancora completamente i valori del benessere, la crescente concorrenza nel trade marketing e l'ingresso di nuovi concorrenti con modelli commerciali agili, lo mettono in una posizione svantaggiata.

Questo il brief ricevuto dai ragazzi del Master che hanno accolto la sfida e si sono messi al lavoro per realizzare un progetto di valorizzazione e rafforzamento del brand.

Strategiche e vincenti le idee sviluppate dagli studenti del Master per incrementare la consapevolezza del brand, sensibilizzare i consumatori sull'importanza del sonno e aumentare la quota di mercato del 5% nel corso dei prossimi tre anni: la linea 'Youth&Chill', rivolta a un target di giovani tra i 25 e i 40 anni che combina innovazione e sostenibilità con prezzi accessibili; quattro modelli di materassi, tra cui spicca il nuovo 'Nova Nanotech'; la creazione di un e-commerce potenziato da chatbot e rendering, un completo restyling del sito web e dei profili social; una strategia di comunicazione che prevede eventi, iniziative e campagne pubblicitarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA