Colosseo: presidente commissione Roma, 'sì a tavolo permanente'

"Presenterò una mozione urgente per aprire un tavolo permanente con gli operatori e i rappresentanti del ministero e del Parco. Poi non verranno il ministro, non verrà la Russo ma manderanno dei delegati". Così il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci, al termine della seduta sulla bigliettazione del Colosseo. "Perché è vero che l'aspetto legato al Tar, alle gare, all'Antitrust non riguarda noi - ha aggiunto - ma credo che si possa lavorare in ogni caso per trovare soluzioni che chiunque ci sia potrà adottare, per farci trovare pronti, prontissimi sia al nuovo anno per rilanciare Roma e farci trovare pronti al Giubileo.

Arriveranno cinquanta milioni di pellegrini e molti di loro vorranno visitare il Colosseo".

Nel corso della seduta alcuni operatori del turismo hanno sottolineato come il biglietto nominale non sia una soluzione ottimale se non per i visitatore singoli ma non per i tour.

Altre criticità emerse: la diminuzione dei biglietti disponibili, la chiusura di alcune aree del monumento, la presenza di una sola biglietteria, l'orario di apertura alle 9 (che potrebbe essere anticipato).



